رياح الخماسين تعكر صفو عيد الفطر، تحذير من الرمال والأتربة، اضطراب الملاحة البحرية، أمطار متوسطة بهذه المناطق، وارتفاع بدرجات الحرارة

طقس غير مستقر تشهده البلاد اليوم الإثنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة وترتفع الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط إلى 3 أمتار.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وتوقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى السواحل الشرقية.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك، على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على غرب البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة ليلًا على الصحراء الغربية والسواحل الغربية اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 40:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار

وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 31

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 36

كما يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة غدًا الثلاثاء بالتزامن مع ثاني أيام العيد

كما تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة غدًا وذلك على فترات متقطعة.



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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