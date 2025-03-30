الإثنين 31 مارس 2025
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درجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة غدا الاثنين، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك، ليسود  طقس حار على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشرقية والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا الاثنين 31-3-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر


طقس الغد الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18  ودرجة الحرارة العظمى 30

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى  29

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 31

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 25

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 31

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 31

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16  ودرجة الحرارة العظمى:  31

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19  ودرجة الحرارة العظمى 36
 

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