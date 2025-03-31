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رياضة

منتخب مصر يواجه جنوب إفريقيا اليوم في بداية مشواره بأمم إفريقيا للناشئين

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الإثنين، نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الجولة الافتتاحية ببطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا، التي تقام في ضيافة المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبل، والمؤهلة لكاس العالم بقطر في شهر نوفمبر المقبل.

يسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لتحقيق الفوز على منتخب البافانا بافانا، في الجولة الافتتاحية، ولاقتناص النقاط الثلاث، حتى يضمن المنافسة بقوة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي، خاصة أنه سيواجه منافسين قويين في الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات أمام بوركينافاسو والكاميرون. 

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة جنوب إفريقيا

اختتم منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا اليوم الإثنين، في مستهل مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أحمد الكاس، فيتو
أحمد الكاس، فيتو

الكاس يجتمع مع لاعبي منتخب الناشئين

واجتمع الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس ومعاونيه محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي، مع اللاعبين قبل بدء المران من أجل حثهم على أهمية مباراة الغد وضرورة اقتناص النقاط كاملة.

بدأ مران المنتخب الوطني بتدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف الدكتور قاسم قدري مخطط الأحمال، وبعدها تدريبات بالكرة.

واشتملت التدريبات على بعض الجمل الفنية والتكتيكية من خلال تقسيمه في نهاية المران.

منتخب الناشئين، فيتو
منتخب الناشئين، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

ويستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى.

 

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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