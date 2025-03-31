الإثنين 31 مارس 2025
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خارج الحدود

مصدر: "تطور هام" في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

صرح مصدر سياسي لصحيفة "إسرائيل هيوم"، مساء الأحد، بأن إسرائيل مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإنهاء الحرب.


وقال المصدر إن إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب  في حال قبلت حركة حماس بمخطط المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأضاف: "ستوافق إسرائيل على مناقشة القضايا المتعلقة بالمرحلة الثانية، إذا أطلقت حماس سراح النصف الأول من الرهائن في بداية المحادثات والنصف الثاني في نهايتها، كما اقترح المبعوث الأمريكي".

وترفض إسرائيل رفضًا قاطعًا شروط  حماس لإنهاء الحرب، وتتمسك بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الصيف الماضي. ومع ذلك، فهذه هي المرة الأولى التي توضح فيها إسرائيل استعدادها للدخول في محادثات لإنهاء الحرب.

ووفق خطة ويتكوف، سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين لدى حماس، أحياء وأمواتًا، على مرحلتين - الأولى في بداية المحادثات والثانية في نهايتها.

وقد طرح هذا المطلب ويتكوف بعد أن رأى أن تقسيم الصفقة إلى عدة مراحل، كما حدث في المرحلة الأولى، كان يسبب صعوبات وتوترات كثيرة في كل مرحلة تقريبًا.

وتوقعت "إسرائيل هيوم" أن تستغرق هذه المحادثات 50 يومًا.

وتتجلى شروط إسرائيل لإنهاء الحرب، كما قدمها نتنياهو في يوليو 2024، في سيطرة الاحتلال الأمنية على غزة، ونزع سلاح حماس، وإزالة حماس من السلطة في غزة، ووقف التعليم على الكراهية والتحريض، وإطلاق سراح جميع الرهائن - بما في ذلك أولئك الذين اختطفوا قبل الحرب.

وأكد مصدر إسرائيلي مطلع حدوث "تطور هام" في المفاوضات غير المباشرة مع حماس خلال نهاية الأسبوع، حيث وافقت الحركة لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء إضافيين، دون قبول شروط آدم بوهلر، مبعوث ترامب لشؤون الرهائن، في المقابل - وهي "هدنة" طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل. وترفض تل أبيب إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء فقط، وتطالب حماس بالامتثال للمقترح الذي طرحه ويتكوف.

وكشف مسؤول إسرائيلي كبير: "إن الجمع بين الضغط العسكري واللوجستي دفع حماس إلى الاستعداد للحديث عن خمسة رهائن أحياء لأول مرة. ومن يقول إن الضغط العسكري لا يُسفر عن نتائج فهو مخطئ ومُضلِّل".

وأكد المسؤول أن العملية العسكرية إلى جانب وقف الإمدادات إلى غزة، أدت إلى "تليين مواقف حماس".

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