أرخص 5 أماكن للفسحة بالشرقية خلال عيد الفطر المبارك

يحتفل المصريون غدا بعيد الفطر2025، ويبحث غالبية الأسر المصرية عن أفضل وأرخص الأماكن للخروج والاحتفال بمحافظة الشرقية، لذا تستعرض بوابة «فيتو» في إطار سلسلة خدماتها، أرخص 5 أماكن متاحة للخروج في عيد الفطرالمبارك 2025.

حديقة الكفراوى التابعة لجهاز تنمية العاشر من رمضان

من أبرز الحدائق بمدينة العاشر من رمضان حيث لا يتعدى ثمن التذكرة بها جنيهين فقط وتفتح أبوابها أمام الجمهور الراغب في الاستمتاع بعيد الفطرالمبارك 2025 وتتميز بأنها مناسبة للفسح الأسرية أو العائلية.

حديقة الحيوان بالزقازيق

تعتبر من أشهرالأماكن للخروج في العيد بمحافظة الشرقية حيث تتميز بمظهر الحديقة الخلاب بالإضافة لوجود معظم أنواع الحيوانات الذي يجذب الأطفال والكبار كما أنه يعتبر غير مكلف تماما حيث تكون تذكرة الدخول بـ5 جنيهات كما يوجد خصومات خاصة للعائلات.

حديقة الطفولة بالزقازيق

تعد أبرز الاماكن التى يقبل عليها الأسرأو العائلات في الشرقية للاستمتاع الأطفال باللهو بالألعاب المختلفة خاصة بعد اضافة العاب جديدة لها هذا العام وتطويرها.

كما تم زيادة المسطح الأخضرداخل الحديقة خلال الفترة الأخيرة والمقاعد لخدمة الزائرين الراغبين فى الجلوس مدة طويلة للاستمتاع بالألعاب ويبلغ رسم الدخول للاطفال 10 جنيهات ويمكن للأسرة من خلاله الاستمتاع بكافة الخدمات واللعب بالمراجيح والتزحلق.

بينما الحديقة الداخلية الثانية والتى يوجد بها السيارات وعدد من الألعاب الأخرى سعر الألعاب يتراوح ما بين (10-25 جنيها).

نادي الأمل للعائلات بمنطقة الصيادين

نادي الأمل للعائلات، بمنطقة الصيادين مدينة الزقازيق ويضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين وألعاب للأطفال ومقام على مساحة تبلغ 2000 متر تقريبا كما يضم النادي حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين. ويستعد لاستقبال الزائرين خلال عيد الفطروسعر التذكرة يتراوح مابين (5- 10 جنيهات).

مراكز الشباب ومناطق الثروة السمكية بالعباسة وفاقوس والحسينية

وتشهد مراكز الشباب ومناطق الثروة السمكية في محافظة الشرقية (مجانية باستثناء الالعاب الترفيهية)، إقبالا متزايدا من قبل الأسروالأطفال لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك 2025، حيث توافد الأطفال على الألعاب الترفيهية والملاعب الموجودة بمراكز الشباب، لقضاء أوقات ممتعة.

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