أسد في السينما ونعامة في الحقيقة، نصائح ماري منيب للحموات والزوجات تكشف عن وجهها الآخر

ماري منيب، كوميديانة دمها خفيف، أشهر من قدمت دور الأم والحماة فى السينما المصرية ــ ولدت فى مثل هذا اليوم عام 1905 ــ ورحلت عام 1969 فى سوريا من أسرة لبنانية، انتقلت بعدها إلى القاهرة حيث عاشت فى شبرا وعملت بالمسرح والسينما واشتهرت ببراعتها فى تجسيد دور الحماة النكدية، ورغم من خلال مجموعة مقالات نشرتها أهل الفن عام 1956 تحمل جميعها وصايا للشباب المقبلين على الزواج، وللسيدات المتزوجات وثالثة للحموات،



فى المقالة الاولى الموجهة للمقبلين على الزواج كتبت تقول: كل عريس جديد او على وش جواز لازم يعمل حسابه يبقى حمش قدام مراته من اول يوم جواز، لأنه كل شئ حايرجع لطبيعته بعد شهر العسل وستختلف العروس فى نظام حياتها والشاطر هو اللى يقدر يخليها تغير نظام حياتها وتتبع نظام جوزها علشان يغيش الاثنين عيشة هنية، وعلى الزوج ان يحترم زوجته حتى يمنع طولة اللسان ويعاملها برقى واحترام، يغير على مراته حتى تشعر بوجودها، وان يكون هو الراجل فى كل شئ ماعدا ادارة المنزل، ويفهم ان الراجل بحر والمرأة قناية فلا يبخل عليها،

احكى لها اسرارك

تضيف مارى منيب: ايضا لا يعارضها فى كل حكاية تقولها حتى لو كانت خطأ بل يتفاهم معها بدون عصبية، ويقنعها وطبعا عقلية الرجل اكبر من عقلية المرأة، يجب ان يفهمها اسرار حياته الداخلية والخارجية حتى تطمئن عليك وتتأكد من ثقتك فيها وأيضا ما يحبش ولاده اكثر منها.

مارى منيب

وتوجه مارى منيب رسالة الى العرسان وتقول: بعد سنتين ثلاثة حتبقى حياتك معاها عشرة والعشرة فيها شئ من الاهمال فعليك ان تجتهد فى انك لا تهملها ولا تشعرها بالاهمال، وضورى يبين لها الحب والغرام ــ ولو انه كلام فى سركم ــ حيبقى مفيش وحتبقى الحكاية اخوة، وأخيرا الرجال قوامون على النساء واللى تزعل تتطق وتتفلق، أنا زعلت وطقيت واتفلقت قبل منكم.

نصائح لربة البيت

وللسيدات المتزوجات فى بيوتهن كتبت تقول: النظافة النظافة ياستات كسفتونا، النظافة هى سلوك بإيدك مش بإيد حد تانى، وأنت الوحيدة المتحكمة فيها، فالست هى اللى لازم تهتم بالنظافة وأول خطوات النظافة مكافحة الذباب، السبب الرئيسى فى جميع الأمراض المعدية والمستعصية، الذبابة تقف اسم الله على مقامكم على الحاجة الوحشة كلام فى سركم، وبعدين تيجى على حد تانى يا ساتر علشان كده لازم أموتها.

مارى منيب



إن كنت ست غنية وعندى خدم لازم أراعى بيتى بنظرى على كل صغيرة وكبيرة، وأراعيه بإيدى إن كنت ست متوسطة الحال، وبكده أضمن صحتى وصحة جوزى واولادى، دى اهم حاجة، والحاجة الثانية مجموعة وصايا لو قدرت اى ست تنفذهم تضمن انها تحافظ على بيتها، اولا حطى على الشباك ستاير سلك بين الخشب والزجاج ومش حايكلفك اكثر من خمسين قرش.

التخلص من الزبالة أول بأول



تقول مارى منيب: ثانيا الزبالة موش لازم تتواجد فى البيت اطلاقا، لازم يكون عندك زبالة بغطاء محكم سعرها موش حايزيد عن سبعين قرش الى جانب استمرار تطهير البيت من الحشرات بالفليت وثمنها 18 قرشا فقط، وللجو الصحى لازم كل يوم تفتحى الشبابيك الصبح تهوى الحجرات واتركى بعدها جزء صغير من الشباك مفتوح وهشى الطير واطفى النور لانه بيكره الضلمة،





لا تتركى اللحوم والحلويات واطباق الطعام عموما مكشوفى بدل ماتبقى غذاءا للدبان وامراض لاهل بيتك.

ثامنا امنعى الاولاد تماما من شراء الجيلاتى او الدندورمة او اية ماكولات من الشارع لانها مليانة ميكروبات وجراثيم وامراض فتاكة.

نصائح للحموات الفاتنات

وللحموات الفاتنات كتبت مارى منيب مقالتها الثالثة تقول: مرات ابنك مش عدوتك ولا جاية تاخد ابنك منك، عامليها زى بنتك، لما تغلط مش لازم تقومى ابنك عليها، عاتبيها بينك وبينها، وفوتى عشان انت الكبيرة، ولما ابنك يقولك واحشنى اكلك مش لازم تتنفخى زى الديك الشركسى وتقوليله لما تحب تاكل حاجة تعالى لى، ده كيد نسا، قوليله مراتك اكلها حلو بس كل واحد له طريقة وبكرة تتعود على طريقتنا، ولما مرات ابنك تيجى لك طلعى اكل حلو محبكش العدس والكشرى والرنجة، ياستى زى ما بتعملى مع بنتك وجوزها، مرات ابنك مالهاش ذنب ان حماتك كانت قاسية عليكى، ولما ابنك يجيب لمراته دهب ما تتقهريش علشان بيبان عليكى قوى وقولى لها تعيشى وتتهنى،

حبر مرات ابنك

وفى النهاية تقول مارى منيب: مش لازم تقعدى تحكى لابنك عن مرار اخواته البنات وانهم بيضحوا كتير، حبى مرات ابنك من قلبك وافتكرى انها بقت جزء من ابنك.



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