روشتة صحية من أخصائي تغذية علاجية بمناسبة أول أيام عيد الفطر

تحرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع معهد تيودور بلهارس للأبحاث على تقديم نصائح طبية وغذائية للحفاظ على الصحة خلال أيام العيد، وذلك من خلال سلسلة "العيد صحة" التي يقدمها أعضاء وحدة التغذية العلاجية بالمعهد ومجموعة من الأطباء من مختلف التخصصات.

وسلطت منة الله حسام حجازي - أخصائي الصحة العامة وعضو وحدة التغذية العلاجية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث كيفية بدء يومك في العيد بطريقة صحية؟



بعد صيام شهر رمضان وتعود المعدة على الراحة خلال ساعات النهار، يُفضل إدخال الطعام تدريجيًّا أثناء العيد.



من السنّة تناول التمر قبل الخروج لصلاة العيد، حيث يساعد على تهيئة المعدة للهضم بشكل سلس.



يمنح التمر الجسم طاقة، ويساهم في ضبط مستوى السكر في الدم.



يحتوي التمر على الفيتامينات والمعادن الضرورية للحفاظ على صحة الجسم.

اجعل بداية يومك في العيد صحية ومتوازنة لضمان راحة جهازك الهضمي واستمرار نشاطك طوال اليوم.

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