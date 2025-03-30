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محافظات

الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، بدء تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2025 بالغربية

بدء تجهيزات الساحات
بدء تجهيزات الساحات لاستقبال المصلين بالعيد، فيتو

تواصل محافظة الغربية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث بدأت الأجهزة المعنية والأهالي في تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء روحانية وإيمانية تليق بهذه المناسبة المباركة.

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وقد أكدت مديرية الأوقاف الغربية أنه تم تخصيص عدد من الساحات الكبرى في مختلف الأحياء والمراكز لاستقبال المصلين، مع توفير كافة الخدمات والتسهيلات لضمان أداء الصلاة في أجواء منظمة وآمنة.

كما تم تأكيد تجهيز مكبرات الصوت، وتوفير أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الهمم، لضمان راحتهم أثناء تأدية الصلاة.

وفي هذا السياق، وجه اللواء أشرف الجندى  محافظ الغربية بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية من مديرية الأوقاف، والوحدات المحلية، والجهات الأمنية لضمان تنظيم حركة الدخول والخروج من الساحات بسلاسة.

كما شدد محافظ الغربية على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية، وتوفير فرق تطوعية لإرشاد المصلين وتقديم المساعدة عند الحاجة.

من جانبها، أعلنت مديرية الأمن تكثيف الوجود الأمني في محيط الساحات الكبرى، لضمان تأمين المواطنين وتأدية الصلاة في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

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