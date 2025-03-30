ريال بيتيس يتخطى إشبيلية بصعوبة 2-1 في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، انتهت مباراة ريال بيتيس أمام إشبيلية، بفوز الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فينيتو فيامارين، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم إشبيلية بالهدف الأول عن طريق روبين فارجاس في الدقيقة 17، ثم تعادل ريال بيتيس في الدقيقة 25 عن طريق جوني كاردوسو، وفي الدقيقة 3+ 45' أحرز كوتشو هيرنانديز الهدف لثاني لصالح بيتيس.

تشكيل ريال بيتيس أمام إشبيلية

دخل فريق ريال بيتيس مباراته أمام إشبيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: يوسف سابالي - مارك بارترا - دييجو يورينتي - ريكاردو رودريجيز.

الوسط: أنتوني ماثيوس - جوني كاردوسو - بابلو فورنالس - إيسكو - جيسوس رودريجيز.

الهجوم: كوتشو هيرنانديز.

إشبيلية الإسباني، فيتو

تشكيل إشبيلية أمام ريال بيتيس

أمام فريق إشبيلية فدخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند.

الدفاع: خوسيه أنخيل كارمونا - لويك باد - كيكي سالاس - أدريا بيدروسا.

الوسط: ألبرت سامبي لوكونجا - نيمانجا جوديلج - خوانلو سانشيز.

الهجوم: دودي لوكيباكيو - إيزاك روميرو - روبن فارجاس.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يحتل ريال بيتيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة، فيما يحتل إشبيلية المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

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