الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

استقبال رسمي من بيراميدز لبعثة الجيش الملكي المغربي بالقاهرة (صور)

الجيش الملكي، فيتو
الجيش الملكي، فيتو

وصلت بعثة نادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة مساء اليوم قادمة من العاصمة المغربية الرباط، استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراه بيراميدز والجيش الملكي 

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، فيما تقام مواجهة الإياب يوم ٨ أبريل في مدينة مكناس المغربية.

وكلف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي على استقبال الوفد المغربي لدى وصوله مطار القاهرة بباقة ورد وإنهاء إجراءات دخول البعثة للقاهرة، للتأكيد على الأخوة بين الناديين الشقيقين

 وأشادت البعثة المغربية بحفاوة الاستقبال خاصة وأنها المرة الثانية التي يحل فيها الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بالقاهرة خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يخوض الجيش الملكي تدريبه الأخير في التاسعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمباراة الثلاثاء الهامة.

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