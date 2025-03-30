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رياضة

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتقدم 2-1 على إشبيلية في الشوط الأول

ريال بيتيس، فيتو
ريال بيتيس، فيتو

الدوري الاسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة ريال بيتيس أمام إشبيلية، بتقدم ريال بيتيس 2-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب فينيتو فيامارين، ضمن مواجهات الجولة الـ29 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

تقدم إشبيلية بالهدف الأول عن طريق روبين فارجاس في الدقيقة 17، ثم تعادل ريال بيتيس في الدقيقة 25 عن طريق جوني كاردوسو، وفي الدقيقة 3+ 45' أحرز كوتشو هيرنانديز الهدف لثاني لصالح بيتيس.

تشكيل ريال بيتيس أمام إشبيلية

دخل فريق ريال بيتيس مباراته أمام إشبيلية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: يوسف سابالي - مارك بارترا - دييجو يورينتي - ريكاردو رودريجيز

الوسط: أنتوني ماثيوس - جوني كاردوسو - بابلو فورنالس - إيسكو - جيسوس رودريغيز

الهجوم: كوتشو هيرنانديز

إشبيلية الاسباني، فيتو
إشبيلية الاسباني، فيتو

تشكيل إشبيلية أمام ريال بيتيس

أمام فريق إشبيلية فدخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

الدفاع: خوسيه أنخيل كارمونا - لويك باد - كيكي سالاس - أدريا بيدروسا

الوسط: ألبرت سامبي لوكونجا - نيمانجا جوديلج - خوانلو سانشيز

الهجوم: دودي لوكيباكيو - إيزاك روميرو - روبن فارجاس

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل ريال بيتيس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 45 نقطة، فيما يحتل إشبيلية المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

 

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