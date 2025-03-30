الإثنين 31 مارس 2025
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أخبار مصر

آخر مدينة في مصر تصلي عيد الفطر المبارك 2025

صلاة عيد الفطر المبارك،
صلاة عيد الفطر المبارك، فيتو
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تكون مدينة السلوم آخر مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن يؤدي أهالى المدينة صلاة العيد في تمام 6:34 صباحا.

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك والموافق غدا الاثنين وتكون صلاة العيد وفقا للتوقيت المحلي في القاهرة 6:11 صباحا.

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وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:11

الجيزة: 6:11

الإسكندرية: 6:15

بورسعيد:6:06

السويس: 6:05

العريش:6:00

الطور:6:02

سانت كاترين:6:00

طابا: 5:56

شرم الشيخ: 5:59

دمنهور: 6:13

طنطا:6:11

المنصورة:6:10

الزقازيق:6:09

بنها:6:11

شبين الكوم: 6:11

كفر الشيخ:6:11

الفيوم: 6:12

بنى سويف: 6:12

المنيا: 6:13

أسيوط:6:12

سوهاج:6:10

قنا:6:06

اسوان:6:06

أبو سمبل: 6:12

مرسى مطروح:6:26

الغردقة: 6:02

الخارجة: 6:16

الاسماعيلية:6:06

دمياط: 6:08

السلوم:6:34

نوبيع: 5:57

حلايب: 5:52

شلاتين: 5:56

رؤية هلال شوال 2025

وكانت  دار الإفتاء المصرية أعلنت أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك لتعذر رؤية الهلال

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأشارت الدار إلى أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

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