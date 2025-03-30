الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما حكم صلاة الرجال إلى جوار النساء في العيد؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل

صلاة الرجال إلى جوار
صلاة الرجال إلى جوار النساء في العيد، فيتو

مع حلول العيد كل عام تكرر ظاهرة اختلاط الرجاء والنساء في بعض الساحات المخصصة لصلاة العيد، على الرغم من تحذير الأزهر الشريف ودار الإفتاء في أكثر من مناسبة من هذا الأمر.

حكم صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد


وكان مركز الأزهر أجاب عن السؤال حكم صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد قائلًا: خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لصلاة العيد أمر مستحب؛ ليكبروا الله ويشهدوا الخير. وينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء؛ ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله؛ فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي ﷺ: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ -قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي-». [أخرجه أبو داود].


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ أَنَا ويَتِيمٌ، في بَيْتِنَا خَلْفَ النبيِّ ﷺ، وأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا». [متفق عليه] وفي هذا التنظيم والترتيب تعظيم لشعائر الله، وحفاظ على مقصود العبادة، ومنع لما قد يخدش الحياء، أو يدعو لإثم، أو يتنافى مع الذوق العام.

حكم الاختلاط في صلاة العيد


وقد رغَّب سيدنا محمد ﷺ في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء تأكيدًا على هذه المعاني، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال ﷺ: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ». [أخرجه أبو داود] وعليه؛ فلا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.

وخروجًا من هذا الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف؛ فإننا ننصح بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صلاة العيد الأزهر الشريف دار الإفتاء اختلاط الرجاء والنساء صلاة الرجال إلى جوار النساء حكم الاختلاط في صلاة العيد

مواد متعلقة

عالمة أزهرية تحذر من مظاهر سلبية بين الفتيات في صلاة العيد

عالم أزهري يحذر من أخطاء تبطل صلاة العيد

الأكثر قراءة

الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

بعد تريند "هنجيب زبادي ولا حشيش؟!"، الأوقاف توجه نصائح هامة عن كيفية قضاء ليلة العيد

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

بقوة 7.1 ريختر، زلزال تونجا يهدد بتسونامي

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

منوعات

المزيد

إلغاء رحلات وتخفيف أنشطة رسمية..السرطان يوقف خطط الملك تشارلز

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: هل يثاب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: صاحبتي بتكلم ولد وبلغت مامتها حرام ولا حلال؟، علي جمعة يجيب

فتاة تسأل عن حكم سماع الأغاني بدون موسيقى، وجمعة يرد: “صاحبتك متشددة ماتاخديش بكلامها”

المزيد
الجريدة الرسمية