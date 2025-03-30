لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأحد، صدمتها سيارة مجهولة بقرية الصبريات، التابعة لمركز دشنا بمحافظة قنا.

مصرع سيدة صدمتها سيارة فى قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغا يفيد بمصرع مسنة صدمتها سيارة، بمركز دشنا.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع "نعمات. إ " بعدما صدمتها سيارة مجهولة ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتبحث أجهزة الأمن عن السائق مرتكب الواقعة لضبطه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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