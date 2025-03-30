سيمبا التنزاني يدخل معسكرًا مغلقا بالإسماعيلية استعدادا للمصري

يواصل فريق سيمبا التنزاني تدريباته اليومية خلال معسكره المغلق بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي بالبطولة الكونفدرالية.

ويتدرب سيمبا التنزاني على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ووصل فريق سيمبا التنزاني مصر ودخل معسكرًا مغلقًا بمدينة الإسماعيلي مساء أول أمس الجمعة استعدادًا لمباراة المصري.

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل على استاد السويس الجديد في ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



وكان آخر ظهور لفريق المصري أمام نظيره فريق البنك الأهلي على إستاد الجيش ببرج العرب مباراته بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية من مباراتين فقط جمعتاه بفريقي زد والبنك الأهلي وانتهيتا بنتيجة واحدة وهي التعادل الإيجابي بهدف لهدف.

أعلن الجنوب إفريقي فادلو ديفيز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني عن قائمته المختارة لخوض مباراته أمام مضيفه فريق المصري البورسعيدي بذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء المقبل.

22 لاعبًا في قائمة سيمبا التنزاني أمام المصري بذهاب الكونفيدرالية

وتضم القائمة 22 لاعبًا جاءوا كالتالي:

حراسة المرمى: موسى كمارا، علي سالم، حسين قابيل.

خط الدفاع: كارابوي شامو، عبد الرزاق حمزة، محمد حسين، شوماري كابومبي، فلانتين نوما، ديفيد كاميتا، كالفين كيجيلي.

خط الوسط: يوسف كاجوما، فابريس نجوما، إيلي مبانزو، ديبورا فيرنانديز، لاداك شازامبي، كيبو دينيس، أويسو أويسو، جان تشارلز أهوا، أوجستين أوكيجفا، جوشوا موتالي.

خط الهجوم: ليونيل أتيبا، ستيفن موكوالا.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة ذهاب دور الثمانية للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في السادسة مساء الأربعاء الموافق الثاني من أبريل المقبل.



ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".



الجدير بالذكر أن "بوبو تراوري" كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.



كاف” يعلن عن مسؤولي مباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة مسؤولي مباراة ذهاب دور الثمانية للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني، حيث سيقوم سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بمهام مراقب المباراة، ويتولى الأنجولي إيناسيو مانويل مهام مراقب الحكام، فيما أُسندت مهام المنسق العام للمباراة إلى الموزمبيقي سليمان حبيبو بينما يتولى النيجيري أودتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة، فيما تتولى التونسية نورس الشرني مهام المنسق الإعلامي للمباراة.

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