الأحد 30 مارس 2025
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مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

صلاة عيد الفطر المبارك،
صلاة عيد الفطر المبارك، فيتو

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك والموافق غدا الاثنين وتكون صلاة العيد وفقا للتوقيت المحلى فى القاهرة 6:11صباحا

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وفيما يلى مواعيد صلاة العيد بالمحافظات:

القاهرة: 6:11

الجيزة: 6:11

الاسكندرية: 6:15

بورسعيد:6:06

السويس: 6:05

العريش:6:00

الطور:6:02

سانت كاترين:6:00

طابا: 5:56

شرم الشيخ: 5:59

دمنهور: 6:13

طنطا:6:11

المنصورة:6:10

الزقازيق:6:09

بنها:6:11

شبين الكوم: 6:11

كفر الشيخ:6:11

الفيوم: 6:12

بنى سويف: 6:12

المنيا: 6:13

أسيوط:6:12

سوهاج:6:10

قنا:6:06

اسوان:6:06

أبو سمبل: 6:12

مرسى مطروح:6:26

الغردقة: 6:02

الخارجة: 6:16

الاسماعيلية:6:06

دمياط: 6:08

السلوم:6:34

نوبيع: 5:57

حلايب: 5:52

شلاتين: 5:56

 

 

مواعيد صلاة العيد
مواعيد صلاة العيد

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد هو المتمم لشهر رمضان الكريم ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك وذلك لتعذر رؤية الهلال


رؤية هلال شوال 2025

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية

واشارت الدار إلى أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك


وعلى ذلك اعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

 

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