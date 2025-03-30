كيف تحتفل الفتاة والمرأة المسلمة بعيد الفطر؟ مركز الأزهر يجيب

أكدت الدكتورة هبة النجار، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن عيد الفطر المبارك هو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شرّعها الله لإظهار الفرحة والبهجة بعد شهر كامل من الصيام والعبادة، مشيرةً إلى أن الفرحة بالعيد سنة نبوية، ويجب على كل مسلم ومسلمة إظهارها.

مكانة ليلة العيد

وأوضحت، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، خلال حلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن ليلة العيد لها مكانة خاصة في الإسلام، فقد أوصى النبي ﷺ السيدة عائشة رضي الله عنها بقيامها، حيث تُعدّ من الليالي التي يُغفر فيها الذنب، لذا فمن المستحب ألا تغفل المسلمة عن العبادة في هذه الليلة المباركة.

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصلاة العيد

وأضافت أن صلاة العيد من أبرز معالم الاحتفال، وقد أمر النبي ﷺ النساء بالخروج إليها، حتى الفتيات الصغيرات والنساء غير المصليات، ليشهدن الخير والفرحة، حيث تحف الملائكة الطرقات وتستقبل المصلين بالدعاء والبركات، مما يجعل اليوم مشرقًا بالنفحات الإيمانية.

وأوضحت أن من آداب العيد للمرأة المسلمة، هى الاغتسال والتزين بملابس محتشمة: ارتداء أجمل الثياب مع مراعاة الضوابط الشرعية من الحشمة والاتساع، وتناول التمرات قبل الخروج للصلاة: اتباعًا لسنة النبي ﷺ بأكل عدد وتر من التمرات (3 أو 5 أو 7)، وأيضا الخروج للصلاة من طريق والعودة من طريق آخر: لإحياء سنة النبي ﷺ، حيث تشهد الطرقات للمسلمين يوم القيامة، وكذلك إظهار الفرح والتواصل مع الأهل والجيران: العيد فرصة لصلة الأرحام والتقارب بين الناس.

وأشارت إلى أن العيد ليس فقط مناسبة اجتماعية، بل هو عبادة وفرصة لتعزيز القيم الإسلامية، داعيةً الجميع إلى التمسك بالسنة النبوية والاستمتاع بالعيد في إطار إيماني وأخلاقي يعكس روح الإسلام السمحاء.

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