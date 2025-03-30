مران وحيد للجيش الملكي بالقاهرة استعدادًا لبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

يخوض فريق الجيش الملكي المغربي مرانا وحيدا باستاد الدفاع الجوي ، قبل مواجهة بيراميدز بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

ويخوض الجيش الملكي مرانه الرئيسي والوحيد علي استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء غدا الاثنين.

موعد وصول بعثة الجيش الملكي

وحدد نادي الجيش الملكي المغربي اليوم الأحد الموافق الـ٣٠ مارس الجاري موعدا للوصول إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتصل بعثة الفريق المغربي في السابعة من مساء اليوم إلى القاهرة، على أن يخوض تدريبه الوحيد مساء يوم ٣١ على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء وهو نفس توقيت اللقاء.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء الأول من أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم ٨ أبريل.

وأعلن نادي بيراميدز الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

ويقام غدا الاثنين الموافق ٣١ مارس الجاري المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريقين وجاء كالتالي:

* مؤتمر نادي بيراميدز.. الساعة ٦:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

* مؤتمر نادي الجيش الملكي.. الساعة ٧:٠٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

واتفق الفريقان على تدريب بيراميدز بالملعب الفرعي غدا الاثنين على أن يتدرب الجيش الملكي بالملعب الرئيسي مستضيف المباراة.

وجاء تدريب الفريقين كالتالي:

* تدريب نادي بيراميدز.. الساعة ٨:٠٠.. الملعب الفرعي رقم ٢ لاستاد الدفاع الجوي

* تدريب نادي الجيش الملكي.. الساعة ٩:٠٠ مساء.. استاد الدفاع الجوي

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

تأهل بيراميدز لربع نهائي دوري ابطال افريقيا

وتأهل بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق الأهداف.

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الملكي

تُعد تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، لكنهما سبق أن التقيا في مواجهتين فقط بدور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023.

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2 مع الجيش الملكي في الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي

وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

واخطر نادي الجيش الملكي نظيره نادي بيراميدزةبتحديد مدينة مكناس لاستضافة مباراة الفريقين في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد النادي المغربي على إقامة مباراة الإياب بين الفريقين يوم ٨ أبريل المقبل، على الملعب الشرفي في مدينة مكناس بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بإقامة اللقاء هناك، بعدما استضافت مدينة الجديدة مباريات الأدوار الأولى، في ظل غلق ملعب مولاي عبد الله بالرباط لتجهيزه لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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