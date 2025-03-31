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أخبار مصر

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف محطة الضبعة النووية

محطة الضبعة النووية،
محطة الضبعة النووية، فيتو

أعلن محمد جبران، وزير العمل، إغلاق باب التقديم لوظائف في محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح اليوم الإثنين.

 

وأعلن وزير العمل محمد جبران توفير 15 فرصة عمل للشباب المصري، في عدد من التخصصات، وذلك داخل مشروع محطة الضبعة النووية بشركة كونسيرن تيتان -2، بمحافظة مطروح.

 

وقال إن التقديم علي هذه الفرص يبدأ من اليوم، ولمدة 5 أيام، وتتوفر هذه الفرص الجديدة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية في التخصصات التالية: 5 فرص على وظيفة كبير أخصائي دعم أعمال البناء والتركيب، و5 عمال مخازن في مجال مكينة المخازن، و5 أخصائي أول دعم البناء والتركيب.

 

ودعا الوزير الشباب الراغب في التقديم بإرسال السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني هنا.

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