الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

أبرز الكليات والتخصصات التي تضمها جامعة عين شمس الأهلية بالعاصمة الإدارية

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية الجديدة، فيتو

تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعزيز إسهامات نمط الجامعات الأهلية بما يساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المُتخصصين والفنيين والخُبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المُجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

 

إنشاء جامعة عين شمس الأهلية 

وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، ويكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة (وادي التعلم والابتكار) بمحافظة القاهرة.

 

 وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، ويكون لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.  

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