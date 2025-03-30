توقعات الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا بعد تصاعد الأحداث

مسلسلات رمضان 2025، تُعرض اليوم الأحد، الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا، وسط ترقب كبير من الجمهور لمعرفة مصير الشخصيات بعد تصاعد الأحداث.

ومن المؤكد أن مصطفى شعبان سيأخذ بثأره من كل من خدعوه، وفي مقدمتهم برنسة، التي كانت العقل المدبر للمؤامرة التي تعرض لها، حيث لعبت الدور الرئيسي في تزييف فكرة أن غزل حامل منه، وكانت السبب في مقتل الطفل لاحقًا، كما سينتقم كذلك من غزل التي خدعته.

وسيواصل حكيم باشا انتقامه من خاطر ومن أفراد العائلة، لكن انتقامه لن يكون فقط بالمواجهة، بل سيحرص على تسليم بعضهم إلى الشرطة، بعد انكشاف تورطهم في قضايا تهريب الآثار والإرهاب، مما سيؤدي إلى سقوطهم نهائيًا.

أما النهاية، فمن المتوقع أن يعود حكيم باشا ليعيش بسلام مع صفا ووالده رضوان، بعد معركة طويلة لاستعادة حقه، في حين ستكون المفاجأة الكبرى مرتبطة بمصير ياسين، حيث سيحدد سلوكه تجاه حكيم وكذلك حساب العملات الرقمية ما إذا كان سيعيش حكيم فقيرًا أم لا.

مسلسل حكيم باشا الحلقة الأخيرة

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حكيم باشا انهيار غزل عقب سماعها الزغاريد وهي حزينة على وفاة ابنها، وكانت ستحاول أن تتخلص من حياتها لولا تدخل لوما حيث أخذت السكين من يديها، بعدما كادت أن تقطع بها شرايين يديها حتى تنهي حياتها بسبب حزنها على ابنها.

وحاولت صفا التخفيف عن حكيم في فترة حزنه على وفاة ابنه، ولكن الحزن تضاعف بعدما تلقى حكيم خبر سيطرة أبناء عم شوشة على القصر واعتدائهم على رجال حكيم.

وكشفت لوما لحكيم أن نوح الصغير الذي توفى ليس ابنه، وأن برنسه وأخواتها هم من اتفقوا مع غزل والدكتور خاطر على تنفيذ المخطط لكي يقتنع حكيم بأن الولد هو ابنه بعد أن قاموا بتزوير التحاليل.

وأكدت الخالة حزينة على كلام لوما فقرر حكيم الذهاب لخاطر ومواجهته وكاد أن يقتله لولا تدخل ضابط الشرطة الذي طلب حكيم في القسم فطلب حكيم من شنب الذهاب بخاطر إلى القصر لحين عودته.

وعلمت برنسة باكتشاف حكيم السر فذهبت لغزل لتحكي لها ولكنها وجدت غزل وكأنها فقدت عقلها لرحيل ابنها، وانتهت الحلقة على رفض واصل ما قاله شقيقه غراب حول قتل والد حكيم وأكد عليه ألا يتخلص من حكيم إلا بعد أخذ المال الذي يتواجد بالجبل.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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