الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة أبواب المقابر والتكاتك في بني سويف وأسوان

باجمالى 41 جريمة..سقوط
باجمالى 41 جريمة..سقوط تشكيلين عصابيين لسرة أبواب المقابر

تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف، من ضبط تشكيل عصابي مكون من  3 أشخاص لـ "2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف؛ تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر، مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

باجمالى 41 جريمة  ..سقوط تشكيلين عصابيين لسرة أبواب المقابر والتكاتك  فى بنى سويف وأسوان 
باجمالى 41 جريمة  ..سقوط تشكيلين عصابيين لسرة أبواب المقابر والتكاتك  فى بنى سويف وأسوان 

سرقة أبواب المقابر في بني سويف 

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 30 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الأبواب المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية. 

 

باجمالى 41 جريمة  ..سقوط تشكيلين عصابيين لسرة أبواب المقابر والتكاتك  فى بنى سويف وأسوان 
باجمالى 41 جريمة  ..سقوط تشكيلين عصابيين لسرة أبواب المقابر والتكاتك  فى بنى سويف وأسوان 

ارتكب 11 جريمة..سقوط تشكيل عصابي لسرقة التكاتك في أسوان 

 كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو  بأسوان، تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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