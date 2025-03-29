عالمة أزهرية تحذر من مظاهر سلبية بين الفتيات في صلاة العيد

صلاة العيد، حذرت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، من بعض المخالفات التي تقع فيها الفتيات خلال صلاة عيد الفطر، مؤكدة أن الإسلام لم يمنع الفرح، لكنه وضع له ضوابط تحافظ على القيم والأخلاق.

انفلات ومبالغة في التصرفات أثناء صلاة العيد

وأكدت أن العيد مناسبة للبهجة والتواصل، لكن البعض قد يحوّله إلى فرصة للانفلات أو المبالغة في التصرفات، مشيرة إلى أن بعض الفتيات يقعن في ممارسات تخالف التعاليم الإسلامية أثناء صلاة العيد، مثل التبرج أو الملابس الضيقة، والإفراط في استخدام العطور في الأماكن العامة، وإهمال صلاة العيد، وهو ما يتناقض مع جوهر هذه المناسبة الدينية العظيمة.

نصيحة عالمة أزهرية للفتيات أثناء صلاة العيد

وأضافت أن الاحتفال لا يعني تجاوز الحدود، فالوسطية والاعتدال هما الأساس في كل شيء، حتى في مظاهر الفرح، داعية الفتيات إلى الاستمتاع بالعيد بطريقة راقية تحافظ على القيم وتعكس الصورة الحقيقية للمرأة المسلمة.

وأشارت إلى أن السوشيال ميديا أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في تشكيل سلوكيات الشباب والفتيات خلال العيد، حيث يُلاحظ الإفراط في التصوير ونشر المحتوى دون وعي، مما قد يعرّض البعض لمواقف غير محمودة، مؤكدة أهمية التحلي بالحكمة والوعي عند مشاركة اللحظات الخاصة على الإنترنت.

وشددت على أن العيد ليس فقط يومًا للفرح، بل هو فرصة لتجديد النوايا، وصلة الأرحام، وتعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع، داعية الجميع إلى الاستمتاع بهذه المناسبة في إطار الالتزام والاحترام.

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