ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة موعد نتيجة صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

نتيجة صفوف النقل بالقاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي لمحافظة القاهرة، ظهرت الآن على التليفون الأرضى 09000100 -09000111

والتليفون المحمول 5757

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نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس



وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية تقوم بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية المراجعة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه سيتم بعد ذلك تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر الأيام القليلة المقبلة.

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