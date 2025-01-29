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ظهرت الآن، نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة صفوف النقل
نتيجة صفوف النقل بمحافظة القاهرة، فيتو
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة موعد نتيجة صفوف النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

نتيجة صفوف النقل بالقاهرة 

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتيجة سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي لمحافظة القاهرة، ظهرت الآن على التليفون الأرضى 09000100 -09000111
والتليفون المحمول 5757
وعن طريق المحادثة الآلية على الرابط التالي: اضغط هنا

 

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية تقوم بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية المراجعة.

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وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه سيتم بعد ذلك تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية  من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر الأيام القليلة المقبلة.

 

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