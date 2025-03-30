الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

رياضة بورسعيد: فتح جميع مراكز الشباب للجمهور مجانًا خلال أيام عيد الفطر

محمد عبد العزيز مدير
محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، فيتو

أعلن محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، يوم الأحد، عن فتح جميع مراكز الشباب خلال أيام عيد الفطر المبارك  بالمجان أمام الجمهور، لحضور كافة الفعاليات.

وأكد مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، أنه تم وضع برامج ترفيهية وأنشطة ثقافية وفنية بجميع مراكز الشباب احتفالا بعيد الفطر المبارك، وجميعها متاحة للأهالي للاحتفال بالعيد.

محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، فيتو 
محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، فيتو 

 

فتح جميع مراكز الشباب للجمهور مجانًا خلال أيام عيد الفطر

كما  أكد" محمد عبد العزيز" مدير مديرية الشباب والرياضة في المحافظة أيضا، أن المديرية قامت بتوفير الدعم المادي لتنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك لتوفير بيئة متكاملة لتنمية مهارات النشء والشباب، وستقام حفلات DJ ومسرح للعرائس ومشاركة كل الفرق الفنية والشعبية بالمديرية في تلك الفعاليات.

وأشار إلى أن هناك العديد من  الأنشطة التي قامت بها مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم إقامة أكثر من 20 دورة رمضانية في كرة القدم بمراكز الشباب والأندية، جاء إحداها تنظيم أول دورة كرة قدم نسائية في بورسعيد تجمع 8 فرق بمشاركة دولية لفريقين من دولة السودان، و6 فرق من مصر، وذلك بمركز شباب الزهور.

وأوضح أنه  تم أيضًا تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والحفلات والخيام الرمضانية، والأمسيات الدينية بالتعاون مع منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية.

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