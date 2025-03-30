الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

القائمة الكاملة لأسعار تذاكر المتاحف والمواقع الأثرية خلال إجازة عيد الفطر

الاهرامات
الاهرامات

تعاود وزارة السياحة والآثار، غدا الإثنين أول أيام عيد الفطر، العمل بالمواعيد العادية لتشغيل المتاحف والمواقع الأثرية لاستقبال الزائرين عقب نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك وفقا لخطة التشغيل المعتمدة من المجلس الأعلى للآثار.

تعديل أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف

وكان المجلس الأعلى للآثار أعلن عن تطبيق زيادات جديدة في أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية اعتبارا من يناير الماضي، والتي جاءت بنسبة 50% تقريبًا على أسعار تذاكر زيارة هرم خوفو من الداخل.

ووافق المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، خلال جلسته رقم 304، على تعديل رسوم زيارة هرم خوفو من الداخل؛ لتصبح على النحو التالي، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025، لتصبح:
الزائر الأجنبي: 1500 جنيه.
الطالب الأجنبي: 750 جنيهًا.
الزائر المصري: 150 جنيهًا.
الطالب المصري: 75 جنيهًا.

تعديل مقابل إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف

ووافق المجلس الأعلى للآثار أيضًا علي تعديل مقابل إقامة الأنشطة والفعاليات بالمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار لتكون على النحو التالي اعتبارًا من 1 يناير 2025، وتحصيل مبلغ 70 ألف جنيه مقابل إقامة الفعاليات والأنشطة لكل 100 فرد، وتحصيل 50% من قيمة المقابل المقرر عند زيادة العدد لأكثر من 100 فرد وحتى 150 فردًا بمبلغ 35 ألف جنيه، وفي حالة زيادة العدد عن ذلك يتم تحصيل كامل قيمة مقابل الخدمة المقررة، كما يسمح بالتجهيز للفعالية في نفس اليوم منذ فتح الموقع الأثري مجانًا، كما يسمح بتحصيل مقابل إقامة النشاط أو الفعالية بالإضافة إلى رسوم الإشراف ورسوم صندوق العاملين ومقابل مرافق المياه والكهرباء.

وأشار إلى أنّ المجلس الأعلى للآثار وافق على تعديل مقابل الزيارة الخاصة، التي تعني فتح الموقع الأثري بغرض الزيارة في غير مواعيد العمل الرسمية للمواقع المفتوحة للزيارة، وكذلك المواقع المغلقة للزيارة سواء في مواعيد العمل الرسمية أو خارجها. 

وأكد أنّ فترة الزيارة هي ساعتان، وفي حالة زيادة مدة الزيارة عن ساعتين، يتم احتساب فترة زيارة بمقابل جديد لتكون على النحو التالي اعتبارًا من 1 يناير 2025: تحصيل مبلغ 40 ألف جنيه عن كل 50 فردًا، بالإضافة إلى تذاكر الزيارة للموقع الأثري، في حالة كان الموقع المراد زيارته مغلقًا وغير مفتوح للزيارة.* استخدام تذاكر الزيارة لأقرب موقع أثري مفتوح للزيارة.يشمل مقابل الزيارة الخاصة (رسوم الإشراف، رسوم صندوق العاملين، مقابل مرافق المياه والكهرباء)

حجز تذاكر زيارة المواقع الأثرية من خلال الموقع الالكتروني 

وأتاحت وزارة السياحة والآثار خدمة حجز تذاكر زيارة ودخول المواقع الأثرية والمتاحف الموجودة في 17 محافظة ومدينة على مستوى الجمهورية، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.

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