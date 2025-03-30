تحقيقات موسعة في واقعة استدراج شاب سوري وتصويره عاريًا بأكتوبر

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة مع 3 طالبات وشابين، استدرجوا شابا سوريا إلى شقة سكنية في الحي السابع بهدف إقامة علاقة غير مشروعة، وقاموا بتصويره عاريا وسرقته انتقاما منه بعد أن تعدى جنسيا على إحدى الطالبات وابتزها بصور ومقاطع غير لائقة.

وكشفت التحقيقات أن الشاب السوري اغتصب طالبة جامعية وصورها خلسة بغرض ابتزازها ماديًا، وأوضحت التحقيقات أن الطالبة "ش" بعد تلقيها تهديدات من الشاب، استنجدت بزملائها من محافظة المنيا للانتقام منه، استدرجوه إلى الشقة تحت ذريعة اللقاء مع فتاة.

وعندما وصل الشاب إلى الشقة، اكتشف أنه وقع في فخ، حيث كانت الطالبة المتضررة بصحبته وآخرين، حيث قاموا بتصويره عاريا انتقاما لهتكه عرض الطالبة، كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية ومبلغ 4000 جنيه.

طالبة جامعية تنتقم من شاب سوري في شقة أكتوبر

وتلقى المقدم محمد راغب، رئيس مباحث أول أكتوبر، بلاغًا من شاب سوري الجنسية يفيد بأن 3 طالبات وشابين قد استدرجوه إلى شقة بالحي السابع بغرض إقامة علاقة غير مشروعة، وبعد جمع الأدلة، تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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