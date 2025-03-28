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حوادث

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بسبب شراء وجبة طعام بأكتوبر

اندلاع مشاجرة، فيتو
اندلاع مشاجرة، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر، بإلقاء زيت مغلي على شاب، بسبب خلاف بين عامل بمطعم وشاب.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

 

مشاجرة داخل مول شهير بأكتوبر 

وتلقى المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأمن الإداري بمول شهير بدائرة القسم يفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بحروق، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين شاب، وعامل بالمطعم بسبب خلاف على الدور أثناء قيام الأول بشراء سندوتشات من المطعم الذي يعمل به الطرف الثاني، فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد عمال المطعم بإحضار “زيت مغلي” وألقاه على الشاب فأصابه وأصاب 2 من زملائه، وإصابة فرد أمن إداري تصادف تواجده بالمكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.


وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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نيابة الجيزة 6 أكتوبر الجيزة مدينة 6 أكتوبر

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إصابة 4 أشخاص بحروق خطيرة في مشاجرة بالزيت المغلي داخل مطعم شهير بأكتوبر

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