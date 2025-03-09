قصور الثقافة تفتتح فعاليات "ليالي رمضان" على مسرح السامر الليلة

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء غد الأحد، افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتقدم الفعاليات بالمجان لجمهور المسرح وتستمر حتى الجمعة 21 رمضان.

و تقام الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

افتتاح ليالي رمضان الثقافية والفنية

و تتضمن عروض الافتتاح عرضا فنيا لفرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، يليه عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد أبو صالح، وتختتم العروض بفرقة البحيرة للإنشاد الديني بقيادة المنشد أسامة علام، إلى جانب ذلك يقام معرض للكتب والحرف التراثية.

تنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د. وليد الشهاوي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للتسويق والمبيعات، وتهدف إلى تقديم تجربة ثقافية وفنية تعكس أجواء الشهر الفضيل وتعزز التراث المصري الأصيل.

احتفالات قصور الثقافة بشهر رمضان

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بلیالی رمضان الثقافية والفنية، تقدم خلاله أكثر من 1640 فعالية ثقافية وفنية كبرى في 11 موقعا مركزيا بالقاهرة والأقاليم، وهي: مسرح السامر، الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قصر الإبداع الفني 6 أكتوبر، قصر السينما، مسرح الطور الصيفي، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الزقازيق، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة بورسعيد، قصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة روض الفرج، بينما تتوزع أكثر من 3000 فعالية أخرى في مختلف المواقع الثقافية بالمحافظات على مدار الشهر الفضيل.

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