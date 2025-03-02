الجامعات الأهلية الجديدة، الكليات المتاحة في جامعة القاهرة الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وفي إطار التوسع في منظومة التعليم العالي.

ومن ضمن الجامعات جامعة القاهرة الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم الموافقة على إنشائها، والتي ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بإجمالي عدد 14 كلية.

الكليات المتاحة في جامعة القاهرة الأهلية:



كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية التمريض

كلية العلاج الطبيعي

كلية الهندسة

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية الطب البيطري

كلية التجارة

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كلية الإعلام

كلية التربية للطفولة المبكرة

كلية الحقوق

الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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