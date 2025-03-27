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حوادث

حبس تيك توكر بتهمة التحريض على الفسق والفجور في الوايلي

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت  نيابة الوايلي بحبس تيك توكر بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تتنافي مع قيم المجتمع 4 أيام على ذمة التحقيق. 

البداية عنما نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن القاهرة في القبض على التيك توكر ز.ت في منطقة الوايلي، عقب تتبع مكانه اختبائه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، وبث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعُثر بحوزته على 1700 جنيه، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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نيابة الوايلي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب مديرية أمن القاهرة منصات التواصل الاجتماعي

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