أغرب عادات الاحتفال بعيد الفطر.. ترك المنازل مفتوحة أمام الضيوف في ماليزيا.. التسابق على التصافح في موزمبيق.. إطلاق النار وأكل البن في الصومال.. والمصارعة الحرة في جزر القمر (صور)

بدأت احتفالات عيد الفطر المبارك في عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الأحد، وهناك دول أخرى تحتفل غدا الاثنين بأول أيام العيد، وفي هذا التقرير نرصد عادات غريبة للاحتفال بعيد الفطر.

وتتنوع طرق وطقوس الاحتفال بعيد الفطر من دولة إلى أخرى، وذلك مع وجود عادات مشتركة تمثّل روح العيد، حيث وتتشابه الطقوس الدينية للاحتفال بالعيد إلى حد كبير، وأهمها صلاة العيد التي تُعتبر من الأساسيات المشتركة في كل البلدان المسلمة، وإن كان مكان أدائها يختلف بين المساجد العريقة والساحات الكبيرة حيث تعلو التكبيرات والموشّحات الدينية.

عادات وتقاليد مميزة في عيد الفطر

لكن هناك بعض العادات والتقاليد التي تميز بعض البلدان في احتفالات عيد الفطر المبارك:

1- المنازل المفتوحة في دولة ماليزيا

يتميز عيد الفطر في ماليزيا بفتح المنازل، والتي تعد واحدة من التقاليد القديمة، حيث تظل البيوت مفتوحة أمام الضيوف بغضّ النظر عن وضعهم ودينهم، للاستمتاع بالطعام اللذيذ وقضاء الوقت المبهج.

وتجدر الإشارة إلى أن الماليزيين يسافرون إلى مسقط رأسهم في اليوم الذي يسبق عيد الفطر المبارك، حيث يُشاركون في تزيين منازلهم، وإعداد الأطباق التقليدية المشهورة.

2- التسابق على المصافحة في موزمبيق

وتشتهر موزمبيق في احتفالات عيد الفطر، بالتسابق إلى التصافح مع بعضهم بعضًا بعد أداء صلاة العيد، في تقليد يتماشى مع قول الرسول (ع): "وخيرهما الذي يبدأ بالسلام".ويعتبر سكان موزمبيق أنّ أول من يبدأ بمصافحة الآخر هو الفائز بخير العيد كله.

3- بطاقات المعايدة في إندونيسيا

يؤجل موظفو البريد في إندونيسيا عطلتهم بعيد الفطر المبارك، من أجل إرسال عشرات الملايين من بطاقات المعايدة التي تُعتبر أبرز وسائل التهنئة بالعيد، خاصّة وأنّ سكان الريف يعتمدون على البريد العادي.

احتفالات العيد في إندونيسيا، فيتو

4- إطلاق نار وأكل البن في الصومال

وتشتهر الصومال في احتفالات عيد الفطر المبارك بإطلاق النار بعد التأكد من رؤية الهلال.

ومن العادات الغريبة في الصومال في عيد الفطر، "أكل البن" حيث يتمّ قليها بزيت السمسم، وتؤكل "بالعنبولو"، وهي عبارة عن ذرة مخلوطة بالفول المحلّي بعد طبخهما جيدًا قبل تقديمها إلى المحتلفين بالعيد.

5- مواكب الأمراء في نيجيريا

ينتظر النيجيريون من مسلمين وغير مسلمين عيد الفطر لمشاهدة مواكب الأمراء والسلاطين. ويقف السكان على جنبات الطريق لمُشاهدة مواكب أمير المدينة ووزرائه وأعوانه.

وخلال مواكب الأمراء، يقوم عدد من الفنّانين بتسلية الأمير في طريقه إلى المسجد، من خلال غناء أنواع مختلفة من التواشيح والمواويل الشعبية.

احتفالات عيد الفطر في نيجيريا، فيتو

6- المصارعة الحرة في جزر القمر

من العادات الغريبة التي تميز عيد الفطر في جزر القمر، ممارسة لعبة المصارعة الحرّة. وتُقام المنافسات بين مصارعين مرشّحين من مناطق واتحادات مهنية مختلفة، للتنافس على كأس بطل المصارعة.

ومن أشهر العادات المرتبطة بالعيد ايضًا تقليد "إعطاء اليد"، حيث يقوم المسلمون بتقديم التحيات والتهاني بالعيد للأقارب والأصدقاء. ويسأل كل شخص الآخر: "هل أعطيت فلانًا اليد؟"، أي "هل هنّأته بالعيد؟".

احتفالات العيد في جزر القمر، فيتو

يتميّز عيد الفطر في جزر القمر بممارسة لعبة المصارعة الحرّة- غيتي

7- حرق الحطب في اليمن

وفي اليمن، يتم جمع الحطب على شكل أكوام عالية لإحراقها ليلة العيد، تعبيرًا عن الحزن برحيل شهر رمضان الكريم، وفرحًا باستقبال العيد.

ومن العادات التي تميز اليمنيين ايضًا "جعالة العيد" وهي عبارة عن أنواع وأصناف مختلفة من المكسرات تشمل الزبيب واللوز ولب القرع والفستق، إضافة إلى أنواع مختلفة من الشوكولا والمشروبات المستوردة.

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