الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

صلاة عيد الفطر المبارك،
صلاة عيد الفطر المبارك، فيتو

صلاة عيد الفطر المبارك، أعلنت دار الإفتاء أن غدا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1446 هجريا.


واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية

وأشارت الدار إلى أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.
 

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وبناء على ذلك اعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر رمضان لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الإثنين الموافق الواحد والثلاثين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وستة وأربعين هجريًّا.

مواعيد صلاة عيد الفطر 2025

وفيما يلي مواعيد صلاة العيد يوم الإثنين بالمحافظات:

القاهرة: 6:12

الجيزة: 6:11

الإسكندرية: 6:15

بورسعيد:6:06

السويس: 6:06

العريش:6:00

الطور:6:02

سانت كاترين:6:00

طابا: 5:56

شرم الشيخ: 5:59

دمنهور: 6:13

طنطا:6:11

المنصورة:6:10

الزقازيق:6:09

بنها:6:11

شبين الكوم: 6:12

كفر الشيخ:6:12

الفيوم: 6:13

بنى سويف: 6:12

المنيا: 6:13

أسيوط:6:12

سوهاج:6:10

قنا:6:06

أسوان:6:06

أبو سمبل: 6:12

مرسى مطروح:6:26

الغردقة: 6:02

الخارجة: 6:16

الإسماعيلية:6:06

دمياط: 6:08

السلوم:6:34

نوبيع: 5:58

حلايب: 5:52

شلاتين: 5:56

تكون مدينة السلوم آخر مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن يؤدى أهالى المدينة صلاة العيد فى تمام 6:34 صباحا

 

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