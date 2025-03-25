السياحة والآثار توضح حقيقة تأثر عدد من المباني الأثرية بحريق رمسيس

اندلع حريق اليوم الثلاثاء، داخل مخزن أدوية فى محيط مبنى بريد رمسيس وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 8 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

اندلاع حريق بمحيط مبني بريد رمسيس

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل مخزن أدوية بمحيط مبنى هيئة البريد في منطقة رمسيس.

وأمرت نيابة الأزبكية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن مستلزمات طبية مجاور لمبنى هيئة البريد بمنطقة رمسيس نشب به حريق، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تأثير المواقع الأثرية بالحريق

من جانبها أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، أن الحريق الذي نشب بمحيط مبنى بمنطقة رمسيس( مبنى البريد ) لم يؤثر علي أي مباني أثرية خاصة أنه كان بعيدا تماما عن المواقع والمباني الأثرية الموجودة بالمنطقة.

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