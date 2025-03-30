الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

إسعاف الفيوم تنشر 80 سيارة بالطرق العامة والمتنزهات وساحات صلاة العيد

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

اعلن الدكتور، الدكتور عمرو عثمان  مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالفيوم، عن خطة تأمين الإحتفالات بعيد الفطر المبارك بمحافظة الفيوم، وتفعيل عمل غرفة قيادة الأزمات والكوارث الخاصة بمتابعة وتنسيق سير تأمين الاحتفالات، لتوفير أقصي درجات الرعاية للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

تأمين المتنزهات والشواطئ وساحات الصلاة

وقال مدير فرع الإسعاف بالفيوم: إن خطة التأمين تبدأ فعالياتها من اليوم الأحد، وقفة عيد الفطر وتغطي كل أرجاء المحافظة، وتتسم بمرونة كبيرة تتيح التعامل مع كل أنواع المستجدات الطارئة، وتم فيها تخصيص 10 سيارات إسعاف لتأمين الساحات والمساجد الكبرى ببندر ومراكز الفيوم لتأمين المصلين أثناء إقامة صلاة العيد، وفي أعقاب انتهاء شعائر صلاة العيد، تعيد المركبات الإسعافية انتشارها وفق خطة مسبقة بالدفع ب 8 سيارات أسعاف مجهزة بمحيط البحيرة والشلالات والمتنزهات وأماكن التجمعات.

نشر 70 سيارة بالطرق العامة

وأضاف مدير فرع الأسعاف بالفيوم أن خطة التأمين امتدت لتشمل تأمين كل الطرق الرئيسية والنقاط الرئيسية بالمحافظة ونشر 70 سيارة أسعاف موزعة على جميع نقاط الأسعاف مجهزة للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة، مع تكثيف التغطية الإسعافية بمناطق التجمعات على شاطئ بحيرة قارون والشلالات والطرق السريعة، والتي يُرجّح أن تنشط بها السياحة الداخلية مع توافد المواطنين لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

انتظام العمل طوال أيام العيد

وأكد مدير هيئة إسعاف الفيوم، أن العمل يستمر بإنتظام  بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة طوال أيام عيد الفطر المبارك وعدم تأثرها، كما تم إجراء مراجعة شاملة لكفاءة شبكات الاتصال اللاسلكية التي تربط سيارات الإسعاف بغرف القيادة والتحكم.

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وأشار إلى أن الخط الساخن 123 لتلقي كافة الاستغاثات الإسعافية يعمل بانتظام على مدار 24 ساعة متواصلة.

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