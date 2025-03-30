الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليمات السكك الحديدية لقائدي القطارات خلال إجازة عيد الفطر، أبرزها تشغيل جهاز التحكم

قطار
قطار
ads

 تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة نقل الركاب والسفر بالسكك الحديدية قبل ساعات من  عيد الفطر المبارك، لتقديم أفضل خدمة للركاب على مدار الساعة، وحل أى مشكلة تواجه التشغيل بأقرب وقت.

واصدر وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات بالالتزام النصى بتعليمات التشغيل والتى تشمل تشغيل جهاز التحكم والالتزام بمراجعة القطار قبل التحرك والالتزام بالسرعات المقررة. 

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية ارتفاع معدل تأخيرات القطارات اليوم، وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أقل من ٥٥ دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ90 دقيقة.  

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

 وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       
أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50  دقيقة.

أسيوط / أسوان 50   دقيقة.

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 
متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية لسكك حديد الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية لسكك حديد مصر الفريق كامل الوزير وزير

مواد متعلقة

بالتزامن مع عطلة عيد الفطر، تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط

توزيع 150 ألف وجبة إفطار بعدد من محطات المترو خلال شهر رمضان

احذر الغرامة خلال نزهة عيد الفطر اثناء استقلال القطارات

أخبار مصر اليوم، خريطة فلسطين بجوار مفتي الجمهورية تتصدر مواقع التواصل، السيسي ورئيس وزراء باكستان يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر، بيان جديد من دار الإفتاء حول رؤية هلال شهر شوال

قطارات جديدة تدخل الخدمة بداية من الثلاثاء، تعرف عليها

الخريطة الكاملة لرحلات القطار الكهربائي ومترو الأنفاق خلال عيد الفطر المبارك.. موعد تلاقي قطارات الخطين الأول والثاني مع الخط الثالث.. والقطار الخفيف يعمل حتى منتصف الليل

معلومات عن مشروعات بلدك، ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة

الخط الثالث ينشر تقريرا مصورا عن أبرز المحطات التى تقدم خدمات خاصة بمناسبة عيد الفطر

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

ارتفاع جديد.. سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأحد 30 مارس 2025

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

حدث في 30 رمضان سنة 43 هـ، وفاة عمرو بن العاص بعد حكم مصر 8 سنوات

غزة تحت القصف، قتلى وجرحى في أول أيام عيد الفطر

الأهلي يتقدم بمذكرتين لرابطة الأندية واللجنة الأولمبية بشأن أزمة مباراة القمة

تفاصيل ترتيبات صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس من القاهرة إلى الدير السكندري

منوعات

المزيد

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار الفسيخ والرنجة والملوحة في عيد الفطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، فتح عمورية وصرخة المرأة التي هزت عرش الروم

دار الإفتاء توضح معنى تبييت النية في الصيام وكيفيتها الصحيحة

تفسير رؤية العيد في المنام وعلاقتها بقدوم فترة مليئة بالأفراح

المزيد
الجريدة الرسمية