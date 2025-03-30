الأحد 30 مارس 2025
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سياسة

كل ما تريد معرفته عن صندوق التأمين ضد أخطار الأخطاء الطبية

تفاصيل صندوق التأمين
تفاصيل صندوق التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية

تضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق مجلس النواب عليه نهائيا، إنشاء صندوق تأمين لصالح مقدمي الخدمة، للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية. 

نص قرار إنشاء صندوق تأمين بشأن الأخطاء الطبية 

وتنص المادة (20) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار  الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تحلق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.


ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

 

حالات يشملها صندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية 
 

نصت المادة (21) على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن، ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض/ ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما تنص المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: 

مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
 

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