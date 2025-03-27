الخميس 27 مارس 2025
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سياسة

ضوابط عمل لجان المسؤولية الطبية كخبير فني للتحقيق والمحاكمة في الأخطاء الصحية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أكد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في قضايا الأخطاء الطبية. 

 

اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة

ورد ذلك في نص المادة (18) من مشروع قانون المسئولية الطبية: تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
 

فيما تنص المادة (19) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض على: يتمتع أعضاء المهن الطبية لدى أداء أي عمل من أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية بكافة الضمانات المقررة قانونًا لسائر الخبراء القضائيين.
وفيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يُتبع في شأنهم النصوص المتعلقة بالخبراء المبينة في قانوني الإجراءات الجنائية والإثبات في المواد المدنية والتجارية والقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
واستثناء من تلك النصوص، تسري عليهم القواعد والأحكام الخاصة بالمساءلة التأديبية الواردة بالقانون المنظم لعملهم إن وجد.

 

كما أقر مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.

شروط اختيار أعضاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية 

ووضع مشروع قانون المسئولية الطبية، عددا من الشروط في أعضاء هذه اللجنة، حيث تنص المادة (17) على: يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:

خبرة 15 عاما غب مجال تخصصه

1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًّا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.

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