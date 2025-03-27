لمجاورة ميسي، سيناريو محتمل لانتقال رونالدو إلى إنتر ميامي

كشف تقرير إعلامي إنجليزي، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

وينتهي تعاقد كريستيانو رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده حتى الآن بشكل رسمي.

وكشف التقرير أن رونالدو قد ينضم لصفوف إنتر ميامي في مونديال الأندية 2025، على أن يعود للنصر مع بداية الموسم الجديد.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يمدد رونالدو، تعاقده من النصر، مع وجود احتمالية لتوقيع عقد قصير الأمد مع إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم.

ويشارك إنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد تتويجه بدرع المشجعين للدوري الأمريكي 2024.

وأشار التقرير إلى أن رونالدو لن يتخذ خطوة الانضمام إلى إنتر ميامي، قبل تحديد موقفه بشكل رسمي مع النصر.

ويضم إنتر ميامي بين صفوفه، رباعي برشلونة السابق، وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

ويقع إنتر ميامي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، بجوار الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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