أنت لست ميسي، كيف أحرج مدرب يوفنتوس السابق موهبة الفريق

تناول تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، طريقة تعامل تياجو موتا المدرب المقال من تدريب يوفنتوس، مع أحد نجوم السيدة العجوز.

وأعلن يوفنتوس إقالة موتا لسوء النتائج، بعد خسارتين فادحتين أمام أتالانتا وفيورنتينا، فيما قرر النادي إسناد المهمة الفنية لإيجور تودور خلفا له.

موتا يحرج موهوب يوفنتوس

وذكرت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، أن طريقة تعامل موتا مع التركي كينان يلدز موهبة اليوفي، تغيرت على مدار الأشهر الماضية.

وبدأ النجم التركي الموسم كلاعب أساسي في خطط موتا، لكنه شيئا فشيئا بدأ يتحول مصيره بعهد المدرب، حتى أنه استبعد من مباريات حاسمة ضد إنتر وفيورنتينا، كما استبدل بين شوطي مباراة أتالانتا.

وقالت الصحيفة "بعد أن ذكر أن افتقار المدرب للتعاطف وسوء علاقته ببعض لاعبي الفريق، كان هناك نقاشات متوترة زعم أنها جرت خلال التدريبات".

وأوضحت: "في مرحلة ما، اختفى يلدز (19 عاما) من دائرة اهتمامات تياجو موتا".

وأضافت: "إنه لاعب شاب وجد نفسه متنقلا بين مراكز اللعب، وفي مناسبتين خلال التدريب، قال له موتا (من تظن نفسك؟ أنت لست ميسي)".

ونوهت الصحيفة أن هذا الموقف قد يفسر لماذا جلس بديلا طوال 90 دقيقة خلال الخسارة أمام فيورنتينا (3-0) قبل التوقف الدولي.

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