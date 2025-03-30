الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

كوكا ضد مصطفى محمد، موعد مباراة لوهافر ونانت في الدوري الفرنسي

مصطفي محمد
مصطفي محمد

يستضيف لوهافر نظيره نانت اليوم الأحد بملعب "جول ديشاسو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة لوهافر ونانت

وتنطلق مباراة لوهافر ضد نانت في الخامسة والربع مساء اليوم الأحد ضمن مواجهات الدوري الفرنسي.

 

وتشهد مباراة لوهافر ضد نانت مواجهة مصرية خالصة تجمع بين الثنائي أحمد حسن كوكا لاعب لوهافر ومصطفى محمد لاعب نانت.

 

ويحتل نانت المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة، بينما يحتل لوهافر المركز الـ 17 برصيد 21 نقطة.

 

وعلى صعيد آخر حول موناكو تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه نيس (2-1)، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي.

وأدى ذلك إلى تأجيل حسم باريس سان جيرمان، المتصدر، للقب المحلي، "حسابيا" قبل 7 جولات على نهاية المنافسة.

 تقدم نيس على ملعب (لويس الثاني)، في الرمق الأخير من الشوط الأول بهدف من توقيع جيريمي بوجا بالدقيقة 42.


وفي الشوط الثاني، أدرك أصحاب الأرض التعادل (1-1) أولا، بواسطة ميكا بيريز بالدقيقة 55، قبل التقدم بهدف ثان عن طريق بريل إيمبولو بالدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، رفع موناكو رصيده إلى 50 نقطة، بالوصافة، بفارق 21 نقطة عن الـ"بي إس جي"، المتصدر، الذي كان يحتاج إلى تعادل نيس وموناكو، لحسم اللقب "حسابيا" الليلة قبل 7 جولات على نهاية الموسم، في المقابل، تجمد رصيد نيس عند 47 نقطة بالترتيب الـ4 بجدول (الليج آ).

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