حبس 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بأطفيح

أمرت نيابة الجيزة بحبس 7 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمون خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالا والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فصنعوا حفرة عميقة في المكان الذي ألقي القبض عليهم فيه.

تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار

وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضبطا معهم أدوات تستخدم في الحفر، وبمواجهتهم اعترفوا بالتنقيب عن الآثار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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