حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في دار السلام

قررت نيابة دار السلام الجزئية حبس شخصين، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تنقيب شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام، غير المشروع، عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

التنقيب عن الآثار في دار السلام

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

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