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موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

يحل مانشستر سيتي ضيفا مساء اليوم الأحد، ضد بورنموث على أرضية ملعب “فيتاليتي” ضمن لقاءات ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث في كأس الاتحاد الإنجليزي


تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث


تذاع مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.


وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعد فوزه ضد بليموث قاهر ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ16.

 

فيما نجح بورنموث في تخطى ولفرهامبتون في الدور السابق من البطولة بفضل ركلات الترجيح.

ويجري الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مراسم قرعة دور نصف نهائي البطولة قبل مباراة مانشستر سيتي وبورنموث، وتحديدًا بعد مباراة أستون فيلا وبريستون التي ستنطلق في تمام الساعة 2:30 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

 

وعلي صعيد آخر يأمل مانشستر سيتي في إنقاذ موسمه المتعثر وتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ سنوات، وتخطي عقبة بورنموث في مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم. 

ويواجه السيتي خطر الخروج للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 من دون الفوز بأي لقب، ينتقل حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر 4 سنوات إلى بورنموث بقلق حقيقي، بعدما سبق أن خسر على ملعب فيتاليتي في وقت سابق من هذا الموسم.

وعندما خسر رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا أمام بورنموث 1-2 في الدوري الممتاز في نوفمبر، كانت المرة الأولى التي ينهزم في تاريخه أمام الفريق المكنى "تشيريز".

شكّلت تلك الخسارة جرس إنذار من تراجع كبير محتمل للفريق، وهو ما تحقق بالفعل من خلال فوزه مرة يتيمة من أصل مبارياته الـ 11 التالية.

وبعد أن أحرز لقب الدوري 6 مرات في آخر 7 أعوام، يجد سيتي نفسه خامسا في الترتيب، كما أصبح كل طموحه  خلال هذا الموسم  هو بحجز مقعد له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتفادي الخروج خالي الوفاض منذ موسم جوارديولا الأول في النادي.

 

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