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رياضة

أبرزها بورنموث ضد مانشستر سيتي، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد العديد من المباريات الهامة بمختلف ملاعب ودوريات العالم وأبرزها مباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي فى كأس الاتحاد الإنجليزي ومواجهة نابولي ضد ميلان فى الدوري الإيطالي.

 

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

بريستون نورث ايند ضد  أستون فيلا  – الساعة 2:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

بورنموث ضد مانشستر سيتي – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

 

مواعيد مباريات كأس أفريقيا 17 سنة والقنوات الناقلة

 

المغرب ضد أوغندا – الساعة 12 صباحا على قناة beIN Sports HD 6

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

 

خيتافي ضد  فياريال – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 2    

برشلونة ضد جيرونا – الساعة 4:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 1    

فالنسيا ضد  ريال مايوركا – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

أتلتيك بيلباو ضد  أوساسونا – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 6  

ريال بيتيس ضد إشبيلية – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3  

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



فرايبورج ضد يونيون برلين – الساعة 3:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 6    

بوروسيا دورتموند ضد ماينز 05 – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5    

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



تولوز ضد ستاد بريست – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 4    

أنجيه ضد رين – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

لوهافر ضد نانت – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

أوكسير ضد مونبلييه – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9    

ليل ضد لانس – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

 

كالياري ضد مونزا – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا ضد أتالانتا  – الساعة 3 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

انتر ميلان ضد أودينيزي – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

نابولي ضد ميلان – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

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