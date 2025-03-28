الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

مانشستر سيتي في مهمة إنقاذ الموسم بكأس الاتحاد الإنجليزي الأحد المقبل

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يأمل مانشستر سيتي في إنقاذ موسمه المتعثر وتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ سنوات، عندما يخوض الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم أمام بورنموث يوم الأحد المقبل.

مهمة انقاذ الموسم لمانشستر سيتي 

ويُعد سيتي الفريق الأخير من بين كبار إنجلترا الذين ما زالوا ينافسون في المسابقة، حيث يلتقي فولهام مع كريستال بالاس، وبرايتون مع نوتنجهام فورست السبت، فيما يواجه أستون فيلا مضيفه بريستون من الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" الأحد.

في حين يواجه سيتي خطر الخروج للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 من دون الفوز بأي لقب، ينتقل حامل لقب الدوري الإنجليزي في آخر 4 سنوات إلى بورنموث بقلق حقيقي، بعدما سبق أن خسر على ملعب فيتاليتي في وقت سابق من هذا الموسم.

وعندما خسر رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا أمام بورنموث 1-2 في الدوري الممتاز في نوفمبر، كانت المرة الأولى التي ينهزم في تاريخه أمام الفريق المكنى "تشيريز".

شكّلت تلك الخسارة جرس إنذار من تراجع كبير محتمل للفريق، وهو ما تحقق بالفعل من خلال فوزه مرة يتيمة من أصل مبارياته الـ 11 التالية.

وبعد أن أحرز لقب الدوري 6 مرات في آخر 7 أعوام، يجد سيتي نفسه خامسا في الترتيب، كما أصبح كل طموحه  خلال هذا الموسم  هو بحجز مقعد له في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتفادي الخروج خالي الوفاض منذ موسم جوارديولا الأول في النادي.

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