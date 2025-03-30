الأحد 30 مارس 2025
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أخبار مصر

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على غرب البلاد اليوم.

حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد بالتزامن مع وقفة عيد الفطر المبارك  ، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري  ،وعلى السواحل الغربية، ومعتدلا على السواحل الشرقية  و مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الأرصاد تعلن طقس اليوم السبت، بداية انكسار الموجة الحارة

الأرصاد: طقس معتدل غدًا الأحد وبرودة ليلية تغطي أغلب الأنحاء


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد  معتدلا على السواحل الشرقية


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى:17
 

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