الأرصاد: طقس معتدل غدًا الأحد وبرودة ليلية تغطي أغلب الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لـ حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليكون الطقس باردًا على معظم المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.



وتدعو الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة خلال فترات الليل والصباح، مع متابعة التحديثات الجوية نظرًا للتغيرات المستمرة في الأحوال المناخية.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة خلال فترات الليل والصباح، مع متابعة التحديثات الجوية نظرًا للتغيرات المستمرة في الأحوال المناخية.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:12

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