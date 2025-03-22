السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد: طقس معتدل غدًا الأحد وبرودة ليلية تغطي أغلب الأنحاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها لـ  حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليكون الطقس باردًا على معظم المناطق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة خلال فترات الليل والصباح، مع متابعة التحديثات الجوية نظرًا للتغيرات المستمرة في الأحوال المناخية.

وتدعو الهيئة المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة خلال فترات الليل والصباح، مع متابعة التحديثات الجوية نظرًا للتغيرات المستمرة في الأحوال المناخية.

حالة الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025، رياح وبرودة وأمطار على هذه المناطق

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:12

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

حالة الطقس اليوم السبت 22 مارس 2025، رياح وبرودة وأمطار على هذه المناطق

الأكثر قراءة

استياء الجمهور من عدم عرض أحدث حلقات الغاوي لـ أحمد مكي

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

السيسي: الفن كان صناعة وتحول إلى تجارة وأنا خايف على الذوق العام للمصريين

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

هيئة الدواء تحذر من تفاعل أدوية البرد والصداع مع علاج منع جلطات الدم

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

عيد الأم، الإفتاء توضح حق الأب في البر وهل يعادل حقوق الأمهات؟

منوعات

المزيد

قارئ شفاه يكشف حديثًا بين ويليام وكيت على عربة الزفاف

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

رددها الآن، 16 دعاء من السنة النبوية في ليلة القدر

مع الزاهدين.. سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي

ما أهم أعمال في العشر الأواخر من رمضان وكيف نغتنمها؟ نصائح ذهبية من وزير الأوقاف السابق

المزيد
الجريدة الرسمية