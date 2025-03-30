الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أستاذ بالقومي للبحوث يقدم نصائح التغذية الصحية لكعك العيد

كحك العيد، فيتو
كحك العيد، فيتو

يشكل تناول كعك وحلوى العيد جزءًا أساسيًا من الاحتفال بالمناسبات السعيدة، إلا أن التوازن في الاستهلاك يضمن الحفاظ على الصحة، ووفقًا لما أوضحه الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، فإن الاختيار السليم للحلويات يسهم في تحقيق المعادلة بين الاستمتاع بالطعام والحفاظ على صحة الجسم.

مكونات كحك وحلوى العيد وقيمتها الغذائية

أوضح حسونة أن كعك العيد يصنع باستخدام مكونات أساسية مثل الدقيق، السكر، السمن أو الزبد أو الزيت، الخميرة أو الباكينج بودر، ورائحة الكعك والمحلب، وهي عناصر تضيف طعمًا مميزًا وتساعد في تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز العصارات الهضمية، كما يُضاف إلى بعض الأنواع مكونات أخرى مثل اللبن، المحلب، السمسم، والملح، مما يزيد من قيمتها الغذائية.

الفوائد الصحية لحلوى العيد

وتحتوي بعض أصناف الحلوى، مثل البسكويت، على البيض، مما يمد الجسم بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية، كما تُعد المكسرات، مثل اللوز وعين الجمل، عناصر غذائية غنية بفيتامين هـ، الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي يساهم في تقليل مخاطر أمراض القلب ويعزز الصحة العامة.

نصائح لتناول كعك وحلوى العيد بطريقة صحية

اختيار الحلويات المُعدة بمواد خام آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية.

تناول كحك العيد بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية.

الحرص على التوازن الغذائي من خلال دمج الحلوى مع الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين.

تجنب الإفراط في تناول الحلويات ذات المحتوى العالي من الدهون المشبعة.

شرب الماء بكميات كافية لتعزيز الهضم وتقليل الشعور بالتخمة.


وأكد الدكتور حسن حسونة أن التناول المعتدل للحلويات خلال العيد يساعد في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية دون التأثير السلبي على الصحة، مشددًا على أهمية التنويع الغذائي للحفاظ على التوازن الصحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركز القومي للبحوث القومي للبحوث الفوائد الصحية السعرات الحرارية الدكتور حسن حسونة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتابع استعدادات استقبال عيد الفطر

محافظ الجيزة: تجهيز 640 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

البيئة تكشف خطة عمل شركات النظافة خلال عيد الفطر

وزيرة البيئة تعلن رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال زوار عيد الفطر

محافظ الجيزة: وقف إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الرقابة على الأسواق استعدادًا لعيد الفطر

محافظ الجيزة يعلن رفع درجة الاستعداد بشركة المياه لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر

استعدادات مكثفة بالجيزة لاستقبال عيد الفطر 2025

البيئة تحذر من تدهور جودة الهواء بسبب العواصف الرملية

الأكثر قراءة

القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب كلب في مصر الجديدة

بث مباشر، نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام

أسعار الفراخ اليوم الأحد 30 مارس 2025

الكابوريا بـ 150 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

لن نفرق بين أحد، إيران تهدد بضرب "دييجو جارسيا" إذا تعرضت لهجوم أمريكي

أخبار مصر: وفاة لاعبة كرة قدم بناد شهير، إغلاق محلات بلبن فى السعودية، مشاجرة بمطعم قصر المندي، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

وكيل صحة سوهاج يتفقد الخدمات بمستشفى المراغة المركزي

درجات الحرارة اليوم الأحد 30-3-2025 في مصر

منوعات

المزيد

مقتل شخص ودمار بالمكان، اصطدام طائرة بمنزل في مدينة أمريكية

جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

أطفال يرشقون سائق شاحنة بكرات الثلج ورد فعل غير متوقع منه أثار دهشة الجميع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حدث في 30 رمضان سنة 43 هـ، وفاة عمرو بن العاص بعد حكم مصر 8 سنوات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية