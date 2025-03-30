أستاذ بالقومي للبحوث يقدم نصائح التغذية الصحية لكعك العيد

يشكل تناول كعك وحلوى العيد جزءًا أساسيًا من الاحتفال بالمناسبات السعيدة، إلا أن التوازن في الاستهلاك يضمن الحفاظ على الصحة، ووفقًا لما أوضحه الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، فإن الاختيار السليم للحلويات يسهم في تحقيق المعادلة بين الاستمتاع بالطعام والحفاظ على صحة الجسم.

مكونات كحك وحلوى العيد وقيمتها الغذائية

أوضح حسونة أن كعك العيد يصنع باستخدام مكونات أساسية مثل الدقيق، السكر، السمن أو الزبد أو الزيت، الخميرة أو الباكينج بودر، ورائحة الكعك والمحلب، وهي عناصر تضيف طعمًا مميزًا وتساعد في تحسين عملية الهضم من خلال تحفيز العصارات الهضمية، كما يُضاف إلى بعض الأنواع مكونات أخرى مثل اللبن، المحلب، السمسم، والملح، مما يزيد من قيمتها الغذائية.

الفوائد الصحية لحلوى العيد

وتحتوي بعض أصناف الحلوى، مثل البسكويت، على البيض، مما يمد الجسم بالبروتينات والأحماض الأمينية الأساسية، كما تُعد المكسرات، مثل اللوز وعين الجمل، عناصر غذائية غنية بفيتامين هـ، الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي يساهم في تقليل مخاطر أمراض القلب ويعزز الصحة العامة.

نصائح لتناول كعك وحلوى العيد بطريقة صحية

اختيار الحلويات المُعدة بمواد خام آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية.

تناول كحك العيد بكميات معتدلة لتجنب الإفراط في السعرات الحرارية.

الحرص على التوازن الغذائي من خلال دمج الحلوى مع الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين.

تجنب الإفراط في تناول الحلويات ذات المحتوى العالي من الدهون المشبعة.

شرب الماء بكميات كافية لتعزيز الهضم وتقليل الشعور بالتخمة.



وأكد الدكتور حسن حسونة أن التناول المعتدل للحلويات خلال العيد يساعد في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية دون التأثير السلبي على الصحة، مشددًا على أهمية التنويع الغذائي للحفاظ على التوازن الصحي.

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