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ثقافة وفنون

أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بالحلقة 28

فهد البطل، فيتو
فهد البطل، فيتو

مسلسل فهد البطل، ينتظر الجمهور مساء اليوم الجمعة الحلقة 28 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025.

 

حلقة 28 من مسلسل فهد البطل 

 ويتساءل الجمهور عن توقعات الحلقة المقبلة، هل سيوافق فهد البطل “أحمد العوضي” على عرض توفيق التمساح ويقتل شقيقه المقدم عمرو الجاري، مقابل 5 ملاين جنيه وخروج ريكو من السجن أم سيخدع توفيق ولم يقتل شقيقه خاصة بعد اكتشاف العلامة التي وضعها على يد شقيقه وهو طفل رضيع.

سلسل فهد البطل حلقة 27، شهدت الحلقة 27 من مسلسل فهد البطل والذي يقوم ببطولته أحمد العوضي في رمضان 2025 أحداثًا مثيرة، طلب توفيق التمساح من فهد “أحمد العوضي” أن يقتل شقيقه “المقدم عمرو الجارحي” مقابل أن يخرج ريكو من السجن بعدما قبض عليه في كمين وبحوزته مخدرات، ويوافق فهد على عرض توفيق التمساح مقابل 5 ملايين جنيه. 

يما يساوم “نادر التمساح” راوية “كارولين عزمي” شقيقة فهد، أن يتزوجها عرفيًّا  وإلا سيسجن فهد البطل شقيقها، وفي مشهد آخر تطلب منه أن يخرج ريكو من السجن

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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حلقة 28 من مسلسل فهد البطل فهد البطل مسلسل فهد البطل

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